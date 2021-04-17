Москва, , 22:17 — REGNUM Власти Чехии, ранее объявившие о высылке из страны 18 российских дипломатов, знают о последствиях данного шага. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам ТАСС.

По словам дипломата, то, что «последует за подобными «фокусами», хорошо известно Праге.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек на пресс-конференции в Праге заявил, что в ближайшее время Чехию должны покинуть 18 российских дипломатов.

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