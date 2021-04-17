Прага, , 21:32 — REGNUM 18 российских дипломатов должны в ближайшее время покинуть Чехию. Об этом, как передает издание Novinky, заявил 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек на пресс-конференции в Праге.

По его словам, российских дипломатов, высылаемых из Праги, подозревают в работе на спецслужбы.

Отмечается, что дипломатам на вылет из Чехии дали 48 часов.

Утверждается, что спецслужбы РФ, по версии чешской стороны, якобы могут быть причастны ко взрыву-2014 на складе боеприпасов во Врбетице.