Минск, , 20:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная с американскими спецслужбами группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

«Мы задержали группу, они показали, как это все планировали…, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР», — заявил Лукашенко журналистам.

По его словам, в планах у этих людей был захват его ребенка — «одного, второго, как получится», после этого они планировали посадить их в погреб.

«В Гомельской области и погреб подготовили. Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Лукашенко заявил, что Белоруссия держится на нём, поэтому оппозиционеры хотели «сломать» страну через устранение президента и для этого завезли мощную взрывчатку.

«Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить», — добавил он.

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