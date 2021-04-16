Минск, , 14:20 — REGNUM Задержанные в Москве белорусские оппозиционеры, недавно этапированные в СИЗО КГБ Белоруссии и подозреваемые в причастности к терроризму, по словам пресс-секретарь президента России, не имею никакого отношения к Кремлю. За комментариями на эту тему лучше обращаться в спецслужбы, заявил 16 апреля заявил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об обстоятельствах ареста белорусских оппозиционеров Юрия Зенковича и Александра Федуты, Песков сказал: «Я никак не могу прокомментировать. Эти люди не имеют к администрации президента никакого отношения. По работе спецслужб я бы рекомендовал вам обратиться к ним. Мы не располагаем никакой информацией об этих гражданах».

Адвокат Юрий Зенкович, являющийся также гражданином США и активистом белорусской праворадикальной русофобской «партии БНФ», был задержан 11 апреля в московской гостинице. Почти одновременно прошли операции по задержанию других критиков Александра Лукашенко. В частности, был задержан прибывший из Польши литературовед и комментатор политических новостей Александр Федута.

Арестованных оппозиционеров доставили в Минск и поместили в СИЗО КГБ. По неофициальной информации, им инкриминируется причастность к терроризму и другой преступной деятельности. По одному лишь обвинению, согласно белорусским законам, задержанные могут находиться в следственном изоляторе до трёх лет.