Москва, , 20:11 — REGNUM Самолет Airbus-320, выполнявший рейс «Волгоград — Москва», после сигнала об открытом грузовом отсеке сел в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 17 апреля сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

«Самолет … совершил посадку … после срабатывания индикации открытия грузового отсека», — отмети источник.

Отмечается, что специалисты в ближайшее время проверят грузовой отсек воздушного судна.

Ранее ряд СМИ сообщил, что к аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» готовится самолет из Волгограда.

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