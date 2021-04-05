Казань, , 15:16 — REGNUM Сегодня в 11:10 (мск) из международного аэропорта «Казань» вылетел в Стамбул борт авиакомпании Nordwind Airlines. По данным сайта по отслеживанию полетов Flightradars24.ru, самолет сделал несколько кругов над казанским аэропортом, а затем был направлен на техническую посадку в аэропорт Шереметьево.

Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-секретаря казанского аэропорта Аделя Гатауллина, «5 апреля рейс, вылетевший в 11:10 по маршруту Казань — Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево)».

Точные причины инцидента не уточняются. В ряде СМИ появилась информация, что у самолета после взлета не закрылись шасси. По предварительным данным, на борту находились 177 пассажиров и 8 человек экипажа.

Техническая посадка в московском аэропорту прошла успешно, пострадавших нет. Предположительно, после этого пассажиров пересадят на другой самолет и отправят в Турцию.

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