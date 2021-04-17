Рим, , 19:26 — REGNUM В Италии лидер партии «Лига» Маттео Сальвини предстанет перед судом по делу о незаконном удерживании мигрантов и нарушении должностных полномочий. Об этом 17 апреля сообщает La Repubblica.

Отмечается, что в августе 2019 года будучи министром внутренних дел Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна неправительственной организации Open Arms.

По словам самого Сальвини, он действовал в интересах страны при согласии всего правительства. Вместе с тем бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте отрицает, что правительство высказывалось за блокироовку судна. В случае признания вины ему грозит от трех лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

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