Рим, , 21:01 — REGNUM Рейтинг доверия к лидеру итальянской правоцентристской партии «Братья Италии» Джордже Мелони вырос до 40,2%, таковы итоги исследования Tecne, опубликованные во вторник, 13 апреля.

Больше, чем Мелони, доверяют только назначенному в феврале 2021 года на пост премьер-министра страны Марио Драги (55,4%), при этом за последний месяц рейтинг премьера снизился на 5%.

Экс-премьеру Джузеппе Конте доверяют 36,2% граждан, лидеру «Лиги» (входит в правящую «широкую коалицию») Маттео Сальвини — 33%, лидеру леволиберальной Демократической партии (также входит в коалицию) Энрико Летте — 28,7%.