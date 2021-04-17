Москва, , 19:03 — REGNUM Футболисты «Ростова» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 1:4, прошла 17 апреля на «РЖД-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк (пенальти) и Эдер. У гостей мяч забил Деннис Хаджикадунич.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 37 баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля футболисты подмосковных «Химок» уступили грозненскому «Ахмату» в выездном матче двадцать шестого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Грозном и завершилась со счётом 1:3.

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