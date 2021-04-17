Грозный, , 16:41 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили грозненскому «Ахмату». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 17 апреля на стадионе в Грозном.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Евгений Харин, Владимир Ильин и Георгий Мелкадзе. У гостей мяч забил Брайан Идову.

Отметим, что после двадцати шести матчей в чемпионате России грозненский «Ахмат» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Футболисты подмосковных «Химок», в активе которых 38 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в выездном матче двадцать пятого тура РПЛ. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:2.

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