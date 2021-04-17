Москва, , 18:55 — REGNUM Консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался базами данных граждан России и уголовных дел. Это следует из видеозаписи, распространенной Центром общественных связей ФСБ.

«Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», — сказал на видео свидетель, который работал продавцом телефонов на ярмарке, которую посетил задержанный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявили, что Сосонюк был задержан в одном из кафе Санкт-Петербурга в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов.

Отметим, в МИД Украины заявили, что власти страны в ответ на задержание украинского консула в Петербурге Александра Соснюка готовят задержание российских дипломатов на Украине.

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