Киев, , 12:16 — REGNUM Украинский консул Александр Соснюк был задержан российскими правоохранителями в Санкт-Петербурге на несколько часов, на данный момент дипломат находится в украинском дипломатическом учреждении, заявил 17 апреля пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко, сообщает информационное агентство Украинские национальные новости (УНН).

Николенко вслед за заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным назвал инцидент с задержанием украинского дипломата в Санкт-Петербурге «очередной провокацией» со стороны России.

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«Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении», — отметил он.

Он также добавил, что в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответные меры.

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