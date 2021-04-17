Париж, , 18:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, который 16 апреля встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом 17 апреля говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Президент Франции проведет переговоры с президентом Путиным в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже, заявил, что Киев надеется на проведение саммита «нормандской четвёрки».

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