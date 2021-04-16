Париж, , 18:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом он заявил 16 апреля в Париже, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский подтвердил, что в переговорах по видеосвязи участвовала канцлер германии Ангела Меркель.

Президент Украины также напомнил, что 19 апреля должна состояться встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав стран-участниц.

Он добавил, что на этой встрече украинская сторона представит свои инициативы, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

Зеленский рассказал, что на рассмотрение Франции была передана декларация о поддержке идеи членства Украины в ЕС. Подобные декларации Украина намерена предлагать на подпись и другим странам Евросоюза.

Как сообщило издание «Европейская правда», встреча Макрона и Зеленского продлилась дольше запланированного, поэтому переговоры в расширенном формате пришлось отменить.

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