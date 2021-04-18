18 апреля 2021 | Время чтения 11 мин

В Тюменской области запущено альтернативное голосование за название аэропорта в Тобольске. С инициативой нового опроса общественного мнения выступил коллектив Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук. Вопрос на повестке один: «Считаете ли вы, что новый аэропорт города Тобольска должен носить имя Ермака Тимофеевича?»

Елена Миронова, , 08:16 — REGNUM В Тюменской области запущено альтернативное голосование за название аэропорта в Тобольске. С инициативой нового опроса общественного мнения выступил коллектив Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук. Вопрос на повестке один: «Считаете ли вы, что новый аэропорт города Тобольска должен носить имя Ермака Тимофеевича?»

Бюст Ермака. Омск goru.travel

Альтернативное голосование за присвоение аэропорту Тобольска имени легендарного воина и первопроходца, казака Ермака Тимофеевича проходит с 15 по 27 апреля 2021 года на интернет-площадке «Аэропорт Ермак». В социальных сетях запущен челлендж с хештегом #МойГолосЕрмаку, где люди записывают свои видеообращения в поддержку. Зачем необходимо очередное голосование, когда в Тобольске уже состоялось общенародное?

Строительство аэропорта в Тобольске Tobolsk.admtyumen.ru

Аэропорт «Ермак» — это красиво

Напомним, учёные из Тобольска дважды выступали с инициативой назвать строящийся аэропорт именем Ермака Тимофеевича — в октябре 2020 года и в марте 2021 года. Они аргументировали свою идею тем, что воздушная гавань строится рядом с местом, где атаман Ермак со своим войском принял последний бой с превосходящим в силах противником, где он прославил Россию, которая благодаря ему стала евразийским государством. 2021 год — это год 440-летия начала похода казаков Ермака в Западную Сибирь, а 2022 год — это год 440-летия покорения Сибирского ханства и начала освоения Сибири.

Строительство аэропорта в Тобольске Tobolsk.admtyumen.ru

Аэропорт «Ермак» в Тобольске — это красиво и правильно со всех точек зрения. Особенно с точки зрения укрепления российской государственности. Наименование аэропорта именем Ермака будет являться данью уважения к его заслугам и свидетельством благодарной памяти потомков, считают инициаторы голосования. Среди них известные писатели, художники, архитекторы, депутаты, общественные деятели, режиссёры, артисты. Идею поддержали верховный атаман Союза воинов-казаков России и зарубежья Николай Дьяконов, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой, депутат Госдумы РФ, казачий генерал Виктор Водолацкий, писатель Захар Прилепин, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, народный артист РФ, актёр и кинорежиссёр Николай Бурляев, главный редактор литературного альманах «Енисей», писатель Михаил Тарковский и другие.

Как отмечает доктор исторических наук Юрий Петров, территория к востоку от Урала до конца XVI века была малонаселённой, совершенно неизученной и находилась под властью правителей, зачастую враждебно настроенных по отношению к России. Первопроходец Ермак не принёс с собой насилия и поголовного истребления коренного населения, а наоборот, защищал его от самоуправства, гнёта и враждебных набегов.

Присвоение аэропорту Тобольска имени Ермака, по мнению Юрия Петрова, «не приведёт к нарушению межнационального согласия, поскольку сам Ермак следовал принципам религиозной и национальной терпимости, благодаря реализации которых Россия стала многонациональным и многоконфессиональным государством, где сохраняются самобытные этносы со своей уникальной культурой».

Ермак Тимофеевич. Парсуна. XVII в

«Как бы чего не вышло»

Что касается основного голосования, которое организаторы в лице членов Общественной палаты города Тобольска назвали народным, то оно уже состоялось. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2021 года местная палата тайным голосованием выбрала пять имён земляков из 16 предложенных, и в финальный короткий список вошли архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, поэт Пётр Ершов и этнограф Михаил Знаменский. Ермак Тимофеевич оказался на шестом месте и в основной состав не вошёл.

«Мне не меньше трёх членов палаты в кулуарах сказали, что им настойчиво рекомендовали за Ермака не голосовать. Давление со стороны националистически настроенного меньшинства. Татарская региональная общественная организация «Наследие». А наши административные структуры действуют по принципу «как бы чего не вышло», — поделился кулуарной информацией с «Комсомольской правдой» директор Тобольской комплексной научной станции Игорь Ломакин.

Портрет Ермака. 1666

В народном голосовании, которое прошло в в онлайн-формате на сайте «Тобольск окрыляет», приняли участие 20 тысяч 438 человек. С огромным отрывом выиграл архитектор и картограф Семён Ремезов — 76% голосов.

«Ермак ассоциируется с Гитлером»

История с «задвинутым» именем Ермака Тимофеевича во всенародном голосовании обрела в России огромный общественный резонанс и всплеск негодования.

«Массированный натиск организаций, которые находятся вне города, вызывает у тоболяков отторжение», — заявил председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб за всех.

Ермак Тимофеевич. Лубок. XIX век

Пресс-служба главы Тюменской области пояснила, что порядок выбора названия аэропорта определяла Общественная палата города Тобольска, так же как шорт‑ и лонг-лист голосования.

«При принятии этих решений палата руководствовалась не только значимостью исторического вклада деятеля, его известностью, но и влиянием этого решения на современную ситуацию в городе. В список попали личности, принимаемые всеми группами местного общества. Общественные проекты проводятся для того, чтобы объединять, а не разъединять людей», — гласит официальный ответ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также обозначил свою позицию изданию «Октагон».

Александр Моор, губернатор Тюменской области. "Наша земля богата яркими историческими личностями, оставившими свой след не только в истории края, но и в истории страны и мира. Благодаря своему вкладу в развитие Российского государства атаман Ермак занимает достойное место в этом ряду».

Да кто бы сомневался. Проблема в другом. В отношении Ермака Тимофеевича в Тюменской области ведётся какая-то странная герилья. В 2003 году татарскими общественниками было оспорено решение депутатов Тюменской областной думы об установке памятника атаману Ермаку в Тюмени. Вторая попытка поставить памятник в областном центре, в 2015 году, также не увенчалась успехом. Инициаторами его установки тогда выступили уже депутаты тюменской гордумы, но им тоже помешали. А в правительстве Тюменской области не стали вмешиваться в конфликт с «экзальтированной группой граждан, чьё мнение не отражает реальных настроений в обществе».

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895

В парке «Ермаково поле» на 435-летие со дня гибели легендарного атамана в 2020 году собирались поставить гранитный крест. Инициатором установки памятника российскому землепроходцу выступил фонд «Возрождение Тобольска» и его руководитель — предприниматель Аркадий Елфимов. Начало работ над поклонным крестом было освящено настоятелем Тюменского казачьего храма отцом Владимиром. Но тут как чёрт из табакерки выскочили некие представители татарской общественности с обращением к председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, губернатору Тюменской области Александру Моору, а также главе Тобольска Максиму Афанасьеву «остановить провокационные действия…, направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

«Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», — было заявлено в обращении, подписанном представителями Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

Поход Ермака. Монета. 2001

В обсуждении темы в социальной сети «ВКонтакте» Насия Уразова, которая называет себя кандидатом филологических наук и указывает местом жительства турецкий Стамбул, заявила, что «Ермак как был для сибирских татар и других сибирских народов разбойником, убийцей, вором и грабителем, так им и останется». Далее она выдала то, что облетело все информационные агентства.

ИА REGNUM) в памяти народов Сибири ассоциируется с именем Гитлера. Из поколения в поколение передаются рассказы о жестоких убийствах и пытках местных народов, творимых Ермаком и его разбойниками. Моя 97 летняя бабушка нам, семерым своим внукам, рассказывала, как ей рассказывал её дед о том, как казаки втыкали вилы в спины сибирских татар и так проносили из деревни в деревню, чтобы показать, чем закончится для каждого местного жителя, если сибирские татары не подчинятся ему. Сибирь — это наш дом. Не будите спящего зверя. Не теребите больную рану». Насия Уразова «Его имя (Ермака — прим.) в памяти народов Сибири ассоциируется с именем Гитлера. Из поколения в поколение передаются рассказы о жестоких убийствах и пытках местных народов, творимых Ермаком и его разбойниками. Моя 97 летняя бабушка нам, семерым своим внукам, рассказывала, как ей рассказывал её дед о том, как казаки втыкали вилы в спины сибирских татар и так проносили из деревни в деревню, чтобы показать, чем закончится для каждого местного жителя, если сибирские татары не подчинятся ему. Сибирь — это наш дом. Не будите спящего зверя. Не теребите больную рану».

Как тут не вспомнить, что «у всех проблем одно начало: сидела женщина, скучала»? А руководитель общественной организации «Наследие» Луиза Шамсутдинова в одном из своих интервью заявила буквально следующее.

«К великому сожалению, после присоединения Сибирского государства к Руси, сибирские татары пережили настоящею трагедию, насилие, крещение. Шло уничтожение коренного народа — сибирских татар, шло обрусение. Да и сегодня, провозглашая Тобольск вторым православным городом после Санкт-Петербурга и развивая нашу землю как туристический центр, многие представители власти не только забыли про коренной татарский народ — мусульман, но и делают вид, что нас вообще нет», — цитирует Луизу Шамсутдинову ИА «Инфо-Ислам».

Ермак Тимофеевич. Почтовая марка. 2009

Вот такое аффектированное кино. Луиза Шамсутдинова свято верит, что сибирские татары являются коренным народом Тюменской области. И хранит молчание, когда её поправляют в комментариях в соцсетях тюменцы, которые коренными называют вогулов и остяков, народы ханты и манси. На поверхности лежит и двурушничество, когда заявляется противление национальной розни, и тут же кричим про «насильное обрусение». Крест Ермаку, значит, — это клин в национальное согласие, а мемориальный комплекс в честь Кучума — это дань уважения достойным предкам.

«Необходимо задать вопрос, на какие деньги строится мемориальный комплекс «Искер» (руководитель Шамсутдинова), поскольку говорят, что они получают деньги из-за рубежа», — отмечает предприниматель Елфимов.

ИА REGNUM Михаил Демурин. «Думаю, что как раз эти «некоторые представители «тюменской татарской общественности», выступающие против установки памятника российскому землепроходцу атаману Ермаку Тимофеевичу, и являются самыми настоящими разжигателями межнациональной розни. Более того, в их призывах я усматриваю оправдание сепаратистских настроений. Им что, не нравится жить в добром соседстве с русскими, чтущими память Ермака? Или им не нравится жить в России, которая сформировалась в её нынешнем виде усилиями многих и многих подвижников и деятелей, подобных Ермаку Тимофеевичу? Вот на эти вопросы надо было бы, мне думается, получить у них ответы. Если ответ будет отрицательным и Россия в её современных границах их устраивает, то тогда к чему их словоблудие? Если же — нет, и освоение Россией Сибири они не считают благом, то отношение к ним должно быть соответствующее», — отметил по поводу установки креста Ермаку обозреватель

К сведению, в Тобольске к 2020 году насчитывалось 99 тыс. жителей. В комплексной программе социально-экономического развития города указано, что в муниципалитете проживают представители 19 национальностей: 75,6% составляют русские, 16% — татары, 2,5% — украинцы, 5,9% — другие народы. Как видим, татары действительно находятся в меньшинстве, и явно не все они поголовно состоят в организации «Наследие».

«Они элементарно преступны»

«Когда Ермака Тимофеевича и Ерофея Хабарова называют «оккупантами», то мы имеем дело с очень опасным прецедентом, миной замедленного действия под территориальную целостность Российской Федерации и повторения уже с Россией сценария распада Советского Союза», — прокомментировал в своём блоге на YouTube кандидат исторических наук Андрей Фурсов.

По мнению историка и публициста Егора Холмогорова, в Тюменской области «очень активно действует, по сути, сепаратистская организация».

«Если мы идем по дорожке отрицания Ермака, то не заметим, как будет поставлен и вопрос отделения Сибири от России. Тобольск на самом деле — не дальняя окраина России, а ее географический центр. И то, что в географическом центре может быть подобная ситуация — атаки на человека, который все эти земли присоединил, то что дальше?» — задаётся вопросом Холмогоров.

Стела Ермаку. Тобольск Odessey

Публицист, телеведущий и общественник Анатолий Вассерман попытки выставить легендарного атамана «захватчиком» назвал противозаконными. Инсинуации со стороны неких национальных общин он сравнил с посягательством на целостность государства.

«Те, кто в Тобольске вычеркнул Ермака из списка для голосования по названию аэропорта, — они, во-первых, элементарно безграмотны, не знают отечественную историю. И во-вторых, элементарно преступны. Ибо тот, кто наезжает на людей, собирающих государство воедино, тем самым показывает, что сам может действовать против целостности государства», — заявил Анатолий Вассерман на своём YouTube-канале.

И думается, что данная «подрывная деятельность» неких общественных единиц, вещающих от имени сибирских татар, идёт всё-таки от необразованности, недостатка знаний по отечественной истории, а не из коварного умысла. Тем временем координационный совет по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона при Центре региональных справочных изданий Тюменского государственного университета работает над изданием первой в России народной энциклопедии «Ермак», куда войдут документы, фольклорные материалы, былины, мифы и другое.