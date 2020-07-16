Тобольск, Тюменская область, , 06:52 — REGNUM В тюменском городе Тобольске, в парке «Ермаково поле», в августе, в день 435-летия со дня гибели атамана Ермака Тимофеевича, собираются поставить гранитный крест. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Инициатором установки памятника российскому землепроходцу выступил фонд «Возрождение Тобольска» и его руководитель — предприниматель Аркадий Елфимов. Автор гранитного памятника — московский скульптор Сергей Мильченко. Начало работ над поклонным крестом освящено настоятелем Тюменского казачьего храма отцом Владимиром.

Очередной монумент атаману Ермаку вызвал традиционное недовольство некоторых представителей тюменской татарской общественности. Создано обращение к председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, губернатору Тюменской области Александру Моору, а также главе Тобольска Максиму Афанасьеву с просьбой «остановить провокационные действия…, направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

«Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», — говорится в обращении, подписанном представителями Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 2003 году, активистами было оспорено решение депутатов Тюменской областной думы об установке памятника атаману Ермаку в Тюмени. Вторая попытка поставить памятник в Тюмени, в 2015 году, также не увенчалась успехом. Инициаторами его установки тогда выступили уже депутаты гордумы областной столицы, но и им помешали. А в правительстве Тюменской области не стали вмешиваться в конфликт с «экзальтированной группой граждан, чьё мнение не отражает реальных настроений в обществе», сообщало Ura.ru.

На сегодня в Тюменской области есть единственный памятник землепроходцу Ермаку, установленный в 1839 году в Тобольске, на Чукманском мысу, на месте, где проходила битва отряда атамана с войском татарского хана Кучума и решилась судьба Сибири. Появится ли ещё один, станет известно уже в августе.