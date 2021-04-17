Минск, , 17:40 — REGNUM Одно из самых важных за «четверть века» решений обещал принять в ближайшее время президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео с заявлением главы государства 17 апреля обнародовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я (Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM) принял решение, — сказал белорусский лидер. — Мы его сейчас формализуем, и я его озвучу».

Лукашенко добавил, что в форме декрета президента будет реализовано, скорее всего, данное решение.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в сентябре или октябре 2021 года состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии.

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