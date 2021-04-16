Минск, , 15:35 — REGNUM Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии состоится в сентябре или октябре нынешнего года. Об этом 16 апреля рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, его слова приводит агентство БелТА.

«Где-то сентябрь-октябрь — договоримся ближе по обстановке — Высший государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что он достиг данных договоренностей с президентом России Владимиром Путиным за последние два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин и Александр Лукашенко обсудили 16 апреля в Минске вопросы объединения налоговых систем России и Белоруссии.