Могилёв, Белоруссия, 17 апреля 2021, 14:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля рассказал об эпидемиологической ситуации в республике, связанной с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Белорусский президент ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ в ходе субботника, который проходит в агрогородке Александрия Могилевской области.
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По словам Лукашенко, эпидемиологическая ситуация в Белоруссии контролируемая и даже лучше ожидаемых прогнозов.
Лукашенко также добавил, что в республике производится достаточно вакцины для того, чтоб обезопасить прошедших вакцинацию людей на период действия вакцины.
Белорусский лидер также добавил, что сам пока вакцинироваться не планирует, так, как недавно полученный им результат анализа крови показал наличие у него достаточного количества антител к SARS-CoV-2 после ранее перенесенной им болезни. Лукашенко также отметил, что ранее никогда не вакцинировался от гриппа.
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Напомним, 22 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной.