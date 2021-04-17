Могилёв, Белоруссия, , 14:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля рассказал об эпидемиологической ситуации в республике, связанной с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Белорусский президент ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ в ходе субботника, который проходит в агрогородке Александрия Могилевской области.

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По словам Лукашенко, эпидемиологическая ситуация в Белоруссии контролируемая и даже лучше ожидаемых прогнозов.

«Мы ждали., что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич — ИА REGNUM) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем» , — сказал он.

Лукашенко также добавил, что в республике производится достаточно вакцины для того, чтоб обезопасить прошедших вакцинацию людей на период действия вакцины.

«Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6−8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно» , — добавил он.

Белорусский лидер также добавил, что сам пока вакцинироваться не планирует, так, как недавно полученный им результат анализа крови показал наличие у него достаточного количества антител к SARS-CoV-2 после ранее перенесенной им болезни. Лукашенко также отметил, что ранее никогда не вакцинировался от гриппа.

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Напомним, 22 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной.