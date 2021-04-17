Могилёв, Белоруссия, , 13:07 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украшение земли и территории является его «любимым занятием». Об этом он рассказал 17 апреля во время республиканского субботника, сообщает пресс-служба главы республики.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что сегодня, 17 апреля, Лукашенко находится на субботнике в агрогородке Александрия Могилевской области. Данный населенный пункт является малой родиной белорусского лидера.

«Это мое любимое занятие — украшать землю и территорию» , — сказал Лукашенко во время субботника.

В ходе общения с журналистами Лукашенко также напомнил о тяжелых для Белоруссии 1990-х годах. Он также пояснил в контексте того, что 2021 год объявлен в республике годом народного единства, почему для проведения субботника выбор пал именно на его малую родину.

«Единство в середине 90-х начиналось отсюда. Я первый президент, на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле» , — добавил он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете «Le Figaro» заявил, что Белоруссия заслуживает иного будущего и иного настоящего.

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