Вашингтон, 17 апреля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден выступает в поддержку решимости властей Японии во главе с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой провести летом нынешнего года Олимпийские и Паралимпийские игры, перенесенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 апреля говорится в заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между лидером США и премьер-министром Японии, которое распространила пресс-служба Белого дома.

ИА REGNUM США и Япония

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"Президент Байден поддерживает усилия премьер-министра Суги, направленные на проведение безопасных и защищенных Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что стороны «выразили чувство гордости за американских и японских атлетов», продолжающих подготовку к Олимпиаде, несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японские власти не намерены отказываться от проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.