Киев, 17 апреля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. 16 апреля на Украине от коронавирусной инфекции были вакцинированы свыше 13 тысяч человек, сообщил 17 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Xinhuanet.com Люди в масках. Украина.

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С начала кампании по вакцинации от коронавируса (стартовала 24 февраля) на Украине вакцинировались 445 861 человек (13 044 за сутки).

Пять человек завершили вакцинацию, получив две дозы препарата. Двое из них получили одну дозу вакцины за границей.

Вакцинацию проводили 212 мобильных бригад по иммунизации и 484 прививочных пункта.

По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации от SARS-CoV-2 на Украине записались 463 119 человек.

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Напомним, 16 апреля в страну доставили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции американо-германского концерна Pfizer — BioNTech в количестве 117 тысяч доз, которых хватит для вакцинации 58,5 тысяч человек.

Отметим, за сутки в стране зарегистрировали 14 984 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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