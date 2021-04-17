Киев, , 09:10 — REGNUM На Украине за сутки выявили 14 984 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 17 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 936 228 случаев инфицирования. 1 475 556 инфицированных преодолели инфекцию (за сутки выздоровели 9736 человек). Скончались с начала пандемии 39 536 человек (440 человек за сутки).

В минувшие сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 4100 пациентов с диагнозом «COVID-19».

Читайте также: Pfizer завезли: на Украине запретили вакцинацию публичных лиц вне очереди

Напомним, 16 апреля министр здравоохранения Украины сообщил об отмене разрешения на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.