ВСУ 29 раз за неделю обстреляли ЛНР
Луганск, 16 апреля, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 29, сообщил 16 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
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Под обстрел ВСУ попали районы девяти населённых пунктов ЛНР: Золотое-5, Первомайск, сёла Желобок, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Калиново-Борщеватое, посёлки Молодёжное и Калиново.
Украинскими боевиками применялись миномёты калибра 82 мм, гранатомёты, а также снайперское и стрелковое оружие.
Напомним, за сутки 15 апреля ВСУ два раза обстреляли территорию ЛНР: районы Золотого-5 и села Калиново.
Украинские боевики применили при этом станковые противотанковые гранатомёты (СПГ-9), ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7), подствольный гранатомёт (ГП-25) и стрелковое оружие.