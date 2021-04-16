Донецк, 16 апреля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ достигло за неделю 36, говорится 16 апреля в заявлении замначальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел из миномета

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Украинские боевики применяли миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитные установки, различные типы гранатомётов и стрелковое оружие.

Были обстреляны районы Старомихайловки, Весёлого, Доломитного, Ясного, Васильевки, Новоласпы, Октября, Зайцева, посёлка шахты «6/7» в Горловке, посёлка шахты «Трудовская» в Донецке. Также ВСУ атаковали Киевский район Донецка, Ленинское, Байрак, Сигнальное, Луганское.

При обстрелах ВСУ погиб мирный житель ДНР 1962 года рождения. В Старомихайловке повреждён один, а в Донецке — два дома.