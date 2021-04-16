Бишкек, 16 апреля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Свыше 100 медицинских работников из столицы Киргизии и Чуйской области устроили митинг возле здания Дома правительства республики сегодня, 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Медики потребовали от президента и правительства выплатить им обещанные властями компенсации в размере 200 тысяч сомов (180 тысяч рублей) за заражение коронавирусом во время работы в «красных зонах», а также реального повышения зарплат.

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Участники акции выразили недовольство тем, что несмотря на заявления властей об увеличении зарплат, фактически они остаются прежними.

Еще одним требованием, которое выдвинули митингующие врачи, является упразднение профсоюзов, поскольку те занимаются чем угодно, но только не защитой трудовых прав медицинских работников.

Участники митинга пообещали устроить массовые акции протеста по всей республике, если власти не прислушаются к их чаяниям и в кратчайшие сроки не выполнят все их требования.

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