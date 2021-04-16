Кальяри, Италия, 16 апреля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. С будущей недели, 19−25 апреля, в соответствии с нормами министерства здравоохранения режим «красной» эпидемиологической зоны будет сохранен в трех из 21 регионов Италии.

(сс) Dipartimento Protezione Civile Врачи в защитных масках и костюмах. Италия.

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Речь идет о Сардинии, Пулье (Бари) и Валь д'Аосте. Предполагается, что в Кампании (Неаполь) благодаря снижению индекса распространяемости вируса ограничения будут смягчены.

По данным на16 апреля, в Италии умерли 116 366человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на429 (днем ранее — на 380). Число подтвержденных носителей выросло на15 943(днем ранее — на16 974). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 842 079 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 506 738человек — на3285 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 273 149 человек, что составляет 7,09% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.