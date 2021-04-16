Сантьяго, 16 апреля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Чили 9 апреля зарегистрировали более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый «рекордный» показатель за всё время пандемии. Причем темп распространения COVID-19 в этой стране Южной Америки только ускоряется, сообщает 16 апреля BBC.

Dumphasizer Чили

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Отделения интенсивной терапии в стране снова переполнены, и правительство второй раз закрыло границы для всех, кто не является гражданином. Более 18 млн человек снова оказались вынуждены вернуться на карантин.

Напомним, что лишь два месяца назад президент Чили Себастьян Пиньера хвастался тем, что страна является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации.