Москва, , 18:32 — REGNUM Самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев по итогам 2020 года увеличил свой доход и задекларировал 2,7 млрд рублей. Как передает корреспондент 16 апреля, это следует из декларации парламентария.

Григорий Аникеев Duma.gov.ru

За 2019 год он задекларировал доход в размере 2,352 млрд рублей.

Кроме того, депутат является владельцев вертолета, двух автомобилей медицинской службы, автомашин Hammer H2 и

Mersedes-Benz G63 AMG, двух грузовых машин, мотоцикла и двух моторных лодок, а также вездеходного транспортера HAGGLUNDS BV 206.

Аникеев представляет Владимирскую область, является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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