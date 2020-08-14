Москва, , 18:48 — REGNUM Депутат Госдумы Григорий Аникеев («Единая Россия») стал самым богатым парламентарием, за 2019 год он задекларировал доход в размере 2,352 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, это следует из опубликованных данных деклараций.

Кроме того, у него в собственности находятся три автомобиля, один вертолет, две моторные лодки, один «вездеход» и два автомобиля медицинской службы.

Аникеев стал самым богатым депутатом нижней палаты парламента, по итогам 2018 года он задекларировал более 2,3 млрд рублей.

Аникеев представляет Владимирскую область, является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.