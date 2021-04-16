Берлин, 16 апреля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Первый этап вакцинации препаратом европейской компании AstraZeneca прошла германский федеральный канцлер Ангела Меркель, написал 16 апреля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter, приведя высказывание самой вакцинировавшейся.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель «Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca».

Канцлер, которой был введён первый компонент вакцины, поблагодарила медработников, эпидемиологов и других специалистов и сотрудников, осуществляющих прививочную кампанию в стране. Она назвала вакцинацию необходимым условием для прекращения эпидемии коронавируса.

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