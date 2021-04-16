Москва, , 14:21 — REGNUM Сообщений о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе стало меньше, но это не повод для успокоения и снижения внимания к ситуации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 апреля журналистам.

По его словам, пока нет повода, чтобы «полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения». Он рассказал, чего ожидает Москва от переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

Песков отметил, что Меркель и Макрону следует донести до Зеленского тезис о необходимости прекратить провокации в Донбассе. Важно, чтобы они акцентировали необходимость соблюдения режима перемирия, также можно было бы напомнить о выполнении Минского комплекса мер.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля запланирована встреча Макрона и Зеленского в Елисейском дворце с участием Меркель по видеосвязи.

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