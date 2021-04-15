15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Вчера стало известно, что запланированная на 16 апреля встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Украины Владимиром Зеленским пройдет в формате обеда. Данную новость обсудили на Украине. Внимание жителей страны в основном было приковано к формату встречи лидеров двух государств.

Мирослава Романенко, , 16:20 — REGNUM Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы Украины Владимира Зеленского, запланированная на 16 апреля, пройдет в формате обеда. Об этом 14 апреля сообщили украинские СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы Елисейского дворца. В анонсе говорится, что обед запланирован на 13:15 по парижскому времени.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что главной темой встречи президентов станет «эскалация Россией ситуации с безопасностью на восточных границах Украины».

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На страницах украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» многие читатели обратили внимание на то, что встреча лидеров двух государств состоится в формате обеда.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон President.gov.ua

«Так он туда пообедать поехал?» — спрашивает Людмила Ш.

«А по счёту платить простым украинцам», —добавил Evgeny Akimov.

«А без Зеленского Макрона уже там обедом не кормят?» — иронизирует Андрей С.

«А что еще можно делать с Зеленским, обсуждать с ним…[нечего], ввиду того, что он — никто, от [него] ничего не зависит, и он ничего не решает от слова вообще. Поедят, и то хорошо, будет что предъявить стране», — отметил Сергей Е.

«Пусть во время обеда подумает о миллионах голодных УКРАИНЦЕВ», — добавила Елена А.

«Для…[Зеленского] у Макрона рабочего времени не нашлось. Поэтому согласился принять его по быстрячку во время обеденного перерыва…» — пишет Vladimir B.

«Раньше хоть денег обещали, а теперь покормили и домой», — шутит Сергей А.

«Да, это мощный сигнал поддержки для шаровар», — добавил Артур Б.

«А нам, украинцам, зачем нужна эта встреча??!» — задается вопросом Нина Ф.

«[Стихотворение] Шевченко Т.Г. «А я у попа обедала» почитайте, там будто о господине Зеленском написано, только сиротку жалко, а его нет», — отметила Людмила Б.

Украинский политический эксперт Юрий Романенко на своей странице в социальной сети Facebook пишет о предстоящей встрече Макрона с Зеленским: «Не удивлюсь, если после встречи Зеленского с Макроном мы узнаём, что если в Крым пустить воду, то можно будет избежать войны с Россией». Читатели прокомментировали запись Романенко. Многие негативно отреагировали на пост политолога в том ключе, что никакой воды в Крым Украина не станет пускать. Другие отметили тот факт, что, согласно утверждениям украинской стороны, война с Россией якобы длится уже семь лет.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон President.gov.ua

«Саркози, Макрон, ничего не поменялось, мыслят одинакового. Одна надежда на Байдена», — пишет Keti G.

«Что имеется в виду под войной с Россией? По словам всех чиновников… мы с 14-го года с Россией воюем, и если бы не мы, то российские солдаты уже б перед рейхстагом селфились», — отметил Максим Ц.

«Ну так пусть тогда Макрон его усыновляет и в Украину не возвращается. Уматерил же Макрон свою жену)))», — иронизирует Inna K.

«Кстати, при Трампе такой фигни не было», — отметил Stanislaw M.

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Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидер США в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой поднял вопрос о действиях России на территории близ границ с Украиной.