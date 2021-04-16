Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 апреля выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 211 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 111 322 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 271 человек, всего выздоровели с начала пандемии 106 314 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3003 человек. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,9. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 16 апреля остаются свободными 27% коек.