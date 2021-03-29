Весна в России проходит на фоне ослабления карантинных мер и опасений прихода третьей волны пандемии коронавируса.

Начиная с марта 2021 года ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась — число ежедневно выявляемых новых случаев COVID снизилось ниже 10 тысяч. Постепенно сокращается и нагрузка на медицинскую систему страны — за месяц число активных случаев снизилось с 303 до 272 тысяч человек.

К 13 апреля в России хотя бы одним компонентом вакцины привито 9,14 млн человек, полный курс прошли 5,56 млн. Темпы вакцинации в стране постепенно растут — к десятым числам апреля показатель увеличился до 180 тысяч человек.

При сохранении нынешней динамики для вакцинации 50% населения России потребуется еще около года.

Темпы вакцинации в стране заметно отличаются. К примеру, с учетом нынешних темпов, для вакцинации половины населения Москвы потребуется еще 4 месяца, а Архангельской области для достижения аналогичного показателя нужно более 3,5 года.

Власти России призывают население сохранять бдительность и раньше времени не расслабляться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от преждевременных заявлений об окончании пандемии в РФ и отметил, что в соседних с Россией странах наблюдается очередное обострение ситуации с коронавирусом.

Подробнее о борьбе с пандемией и вакцинации в России — в трансляции ИА REGNUM.