Москва, 16 апреля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Google и YouTube согласились с доводами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне и намерены в ближайшее время устранить нарушения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 апреля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам видеоконференции с представителями компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Есть вопросы к исполнению законодательства на территории нашей страны, они с доводами согласились и запросили дополнительные материалы. Сказали, что все, что противоречит законодательству, будет устранено в ближайшее время», — сказал Пискарёв.

В частности, в начале 2021 года компании активно использовались для демонстрации контента с незаконным вовлечением несовершеннолетних в протестные акции, отметил парламентарий. Кроме того, в комиссии указали, что Google «используется в неблаговидных целях для приобретения наркотиков».

Депутаты также указали на то, что ряд фильмов — «Ржев» и «Беслан» были подвергнуты цензуре.

Одновременно компании указали на то, что российские острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, обозначены как не входящие в территорию РФ.

По словам Пискарёва, представители компаний заверили, что готовы сотрудничать с органами госвласти и в ближайшее время исправить ситуацию.

Следующая встреча с представителями компаний состоится в октябре—ноябре 2021 года.

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