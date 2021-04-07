Москва, , 11:26 — REGNUM Zoom, оказывается, тоже идеологически ангажирован, и вслед за Youtube, Twitter и Facebook эта компания послала России узнаваемый сигнал: вы будете действовать на коротком поводке, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в среду, 7 апреля, комментируя решение Zoom об ограничении доступа для российских пользователей.

Как сообщалось ранее, компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием, при этом физические лица по-прежнему могут покупать лицензии на использование платформы.

Читайте также: Госучреждениям России запретили доступ к сервису Zoom

« Стоило во время самоизоляции и дистанционного обучения в школах и вузах России сложить все яйца своего просвещения в одну корзину на платформе Zoom, стоило перейти на эту платформу даже умным научным конференциям, деловым встречам, бизнес-обсуждениям, как эта востребованная платформа очень быстро поняла, что она востребована. Удивительно, не правда ли?

После того как знаменитый YouTube, знаменитый Facebook, знаменитый Twitter, другие многочисленные знаменитости, потренировавшись на тогда еще президенте США Дональде Трампе, применили свое монопольное положение на коммуникационном рынке для того, чтобы научить этот рынок своим представлениям о том, как жить долго и счастливо — однако Zoom-то, Zoom-то куда?