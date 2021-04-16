Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Американская компания Ram (принадлежит автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) представила вседорожник Ram 1500 2021 модельного года в новой лимитированной серии Mopar Special Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тираж автомобиля составит 250 экземпляров. Из них для авторынка Соединённых Штатов предназначено 210 вседорожников, а для рынка Канады — 40 единиц.

Спецсерия Ram 1500 получила: глянцевую чёрную радиаторную решётку и цельную крышку, чёрные акценты на дверях и кузове, а также чёрные насадки на выхлопные патрубки. Кроме того, автопроизводитель предусмотрел для версии Mopar Special Edition регулируемые крепления и буксирные крюки.

В салоне автомобиля имеются кресла с прострочкой Light Diesel Grey и логотипом Mopar, а также всепогодные фирменные коврики и сумки Molle, закрепленные на спинках передних кресел.

Ранее Fiat расширил семейство Fiat New 500 коммерческой версией модели в кузове фургон. У автомобиля будут отсутствовать задние кресла. В компании ожидают, что новая версия поможет увеличить продажи линейки New 500.

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