Вашингтон, , 12:05 — REGNUM В США студенты из Образовательного центра Career Tech (Алабама) представили пикап Toyota Tacoma с экстерьером от BMW 3 Series. Изображения пикапа размещены на портале Motor1.

Пикап Toyota Tacoma с экстерьером от BMW 3 Series Motor1

Для создания необычного пикапа был взят Toyota Tacoma 2001 модельного года и BMW 3 Series 1987 года (325i). По словам создателей новой модели, они использовали машины, который уже вышли из строя.

От BMW 3 Series автомобиль получил переднюю часть, а также крышки колесных центров, на которых размещена эмблема BMW.

Вместо внутренних пар у модели «Черепа Карателя». При этом водительская дверь расположена не совсем правильно.

Напомним, компания BMW выпускала пикапы только в качестве прототипов. Последняя выставочная модель пикапа от немецкой марки была представлена два года назад. Это был четырехдверный автомобиль на базе X7. В BMW не планируют выпускать серийные модели пикапов, поскольку такая машина премиум-класса не будет пользоваться достаточным спросом.

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