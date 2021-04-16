Рига, 16 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Еврокомиссия продлила договор с американским фармацевтическим концерном Pfizer о поставках вакцины от коронавируса вплоть до 2023 года. Об этом сообщил Delfi, отметив, что для Латвии это означает получение дополнительных партий вакцины этого производителя.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По словам представительницы Министерства здравоохранения страны Синтии Гулбе, более 210 000 доз будет доставлено в Латвию дополнительно до конца лета.

Всего Pfizer/BioNTech во втором квартале нынешнего года планирует поставки в ЕС примерно 50 млн доз вакцины дополнительно к 200 млн доз, которые уже предусмотрены договором.

До решения Ееврокомисисии Латвия должна была получить 406 283 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

По состоянию на 16 апреля, коронавирусом в Латвии заразились 110 343 человек, скончалось 2030 человек. В Латвии ограничения, вызванные эпидемией, действуют до начала лета.