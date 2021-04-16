Евросоюз выделит Латвии дополнительные вакцины Pfizer/BioNTech
Рига, 16 апреля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Еврокомиссия продлила договор с американским фармацевтическим концерном Pfizer о поставках вакцины от коронавируса вплоть до 2023 года. Об этом сообщил Delfi, отметив, что для Латвии это означает получение дополнительных партий вакцины этого производителя.
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По словам представительницы Министерства здравоохранения страны Синтии Гулбе, более 210 000 доз будет доставлено в Латвию дополнительно до конца лета.
Всего Pfizer/BioNTech во втором квартале нынешнего года планирует поставки в ЕС примерно 50 млн доз вакцины дополнительно к 200 млн доз, которые уже предусмотрены договором.
До решения Ееврокомисисии Латвия должна была получить 406 283 доз вакцины Pfizer/BioNTech.
По состоянию на 16 апреля, коронавирусом в Латвии заразились 110 343 человек, скончалось 2030 человек. В Латвии ограничения, вызванные эпидемией, действуют до начала лета.