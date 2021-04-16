Пекин, 16 апреля 2021, 13:07 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall готовит к премьере бюджетный электрокар Haomao (переводится как «кот-молния») с дизайном под Porsche Panamera. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителей.
Производиться авто будет под суббрендом ORA, предназначенного для электромобилей.
Внешне новинка напоминает уменьшенную в масштабе и слегка гипертрофированную модель Porsche Panamera поколения 970. Такие автомобили Porsche выпускал с 2009 по 2016 годы.
Haomao получит похожие с немецкой моделью пропорции кузова с ниспадающей линией крыши, аналогичные конфигурации окон и дверных зазоров, а также округлый характер пластики панелей.
Пока это всего лишь концепт модели. В массовое производство автомобиль пойдет в слегка упрощенном виде.
Напомним, компания Great Wall планирует представить 19 апреля 2021 года на Международном автосалоне в Шанхае три спецверсии пикапа Cannon.
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