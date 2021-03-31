Пекин, , 13:29 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall планирует создать под новым брендом Tank пять внедорожников. Об этом сообщил глава компании Вэй Цзяньцзюнь, выступая на конференции по корпоративным инновациям.

Суббренд Tank будет третьим суббрендом автокомпании. До этого в Great Wall входили суббренды Haval и WEY.

Стоит отметить, что летом 2020 года Great Wall провёл премьеру рамного внедорожника Wey Tank 300. Однако он совсем не вписывался в модельную линейку марки Wey. Видимо, чтобы исправить это, в компании решили расширить список суббрендов и сделали из Tank самостоятельный бренд.

В суббренд Tank будут входить утилитарные вседорожники. В ближайшем будущем линейка нового суббренда пополнится сразу пятью новыми автомобилями сегмента SUV. Они получат брутальную внешность и будут унифицированы с автомобилями Haval и WEY.

Эмблема суббренда Tank представляет собой четырехугольник с объёмной буквой «Т» и названием марки.

Напомним, китайские компании Great Wall Motors и Xiaomi готовятся к запуску производства электрокаров. Запуск сборки машин с электромотором станет частью плана Xiaomi по диверсификации доходов.

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