Пекин, 16 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Great Wall готовит к премьере бюджетный электрокар Haomao (переводится как «кот-молния») с дизайном под Porsche Panamera. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителей.

Пресс-служба Great Wall Электрокар ORA Haomao

Производиться авто будет под суббрендом ORA, предназначенного для электромобилей.

Внешне новинка напоминает уменьшенную в масштабе и слегка гипертрофированную модель Porsche Panamera поколения 970. Такие автомобили Porsche выпускал с 2009 по 2016 годы.

Haomao получит похожие с немецкой моделью пропорции кузова с ниспадающей линией крыши, аналогичные конфигурации окон и дверных зазоров, а также округлый характер пластики панелей.

Пока это всего лишь концепт модели. В массовое производство автомобиль пойдет в слегка упрощенном виде.

Напомним, компания Great Wall планирует представить 19 апреля 2021 года на Международном автосалоне в Шанхае три спецверсии пикапа Cannon.

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