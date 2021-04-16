Москва, , 12:50 — REGNUM Новые американские санкции против России заведут в тупик, считают в Российско-германской внешнеторговой палате. Об этом говорится в заявлении зампредседателя правления палаты Валерии Хмелевской.

Она отметила, что и от новых, и от прежних санкций терпят ущерб простые люди и компании. США продолжают раскручивать санкционную спираль, но это «контрпродуктивный путь, ведущий в тупик».

Валерия Хмелевская «Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет всё больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая. Нужны не санкции, а политический диалог»

В заявлении палаты говорится, что в декабре минувшего года 89% работающих в России немецких компаний высказались за отмену антироссийских экономических санкций. При этом 70% компаний отметили важность и незаменимость для Европы газопровода «Северный поток — 2».

Российско-германская внешнеторговая палата основана в 2007 году, она представляет интересы компаний из ФРГ в России и российских — в Германии. Объединение насчитывает 1 тыс. участников, всего в России около 4 тыс. компаний с немецким капиталом.

Читайте также: Нарышкин назвал новые санкции США против РФ недружественным шагом