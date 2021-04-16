Берлин, , 08:53 — REGNUM Немецкая компания Audi обнародовала тизер нового электрического спорткара. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тизер нового электрического спорткара Audi Пресс-служба Audi

В сообщении компании отмечается, что новинка будет представлена на автовыставке в Шанхае 19 апреля.

Пока о новинке нет никакой информации. Низкий клиренс у автомобиля на тизерном изображении свидетельствует о том, что немецкий автопроизводитель представит спорткар. А надпись e-Tron означает, что модель получит электромотор.

По предварительным данным, на Шанхайской автовыставке может быть представлена электрическая версия спорткара Audi R8.

Ранее компания Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron и кросс-купе Q4 e-tron Sportback, которые построены на одной платформе с Volkswagen ID.4.

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