Москва, , 09:03 — REGNUM Центробанк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО КБ «Интерпромбанк», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем банк с неоднократно совершал незаконные сделки с непрофильными активами для сокрытия своего реального финансового положения.

По величине активов «Интерпромбанк» занимал 151-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО «Банк «Нейва» (г. Екатеринбург).

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