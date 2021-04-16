Москва, 16 апреля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Нефть 15 апреля снова прибавила в цене, но уже в гораздо более скромных масштабах, нежели днем ранее 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 16 апреля, нефть марки Brent сохраняет восходящий уклон, передвинув месячные максимумы до отметки $67,36 за баррель. С начала недели фьючерсы подорожали на 6,5% и теперь метят на уровень $70.

На этой неделе рынок получил приличную поддержку со стороны синхронного улучшения прогнозов по росту спроса ОПЕК+ и МЭА в сочетании с падением запасов нефти в Штатах и слабым долларом.

На этом фоне беспокойство по поводу пандемии в ряде стран и увеличения добычи ОПЕК+ пока отошло на задний план.

Сегодня Brent реагирует на свежую китайскую статистику, которая в целом произвела неплохое впечатление на игроков. Экономика страны выросла на 18,3% в годовом исчислении, немного не дотянув до прогнозов.

Тем временем розничные продажи, которые увеличились на 34,2%, заметно превысили ожидания, подтвердив восстановление второй по величине экономики в мире.

В течение дня сдержать потенциал роста цен может восстановление доллара, который реагирует на благоприятные данные по американским розничным продажам.

В перспективе ближайших дней Brent может устремиться в направлении уровня $70, если этому будут способствовать рыночные условия и общий сентимент на глобальных площадках.

В случае коррекции котировки первым делом направятся в район $66,50», — считает эксперт.

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