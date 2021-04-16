Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 15 апреля закрылись ростом. Нефть марки Brent подорожала на 0,89%, до $66,79, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Поддержка нефтяному рынку поступает с разных сторон: позитивные прогнозы спроса от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, выход благоприятной статистики в США, сокращение запасов нефти, а также ослабление американского доллара.

Доллар США подешевел на фоне падения доходности десятилетних облигаций до 1,529% годовых. Её падению способствовали оптимистичные данные по розничным продажам и рынку труда в США.

Розничные продажи в марте выросли на 9,8% превзойдя ожидания экономистов (+5,9%). Заявки на получение государственных пособий по безработице составили 576 тыс. за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 тыс. на предыдущей неделе (прогноз был 700 тыс.).

Сегодня, 16 апреля, нефть сорта Brent стоит $66,93 за баррель. После повышения котировок 14 апреля, рынок отдохнул за время консолидации. Сегодня покупатели могут двигаться до $67,35 и выше.

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