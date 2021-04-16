Москва, , 09:50 — REGNUM Тёплая погода в Москве в выходные дни (17 и 18 апреля) сменится на прохладную. Холодный воздух принесет антициклон, сформировавшийся над Скандинавским полуостровом, передают «Метеоновоти».

В субботу под влиянием северо-восточного ветра ночью похолодает до +6. +8 °С, днём максимальная температура +11… +15 °С, будет солнечно

В воскресенье антициклон обеспечит облачную погоду с прояснениями, без осадков. Днём воздух прогреется до +10… +12 °С, что выше нормы на 1,5−2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве 16 апреля останется тёплой.

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