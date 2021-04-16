Москва, , 09:19 — REGNUM Погода в Москве 16 апреля останется тёплой, сообщает центр «Фобос».

Синоптики рассказали, что в Московский регион «будет находиться на стыке противостояния погожего антициклона с северо-востока и циклонической депрессии с юго-запада, откуда потянутся отдельные массивы кучево-дождевых облаков с 70-процентной вероятностью грозы». В городе посвежеет, но температурный фон останется выше многолетней нормы».

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь. Воздух прогреется до 18 градусов выше нуля, в Московской области — до 20 градусов. Скорость ветра при порывах будет достигать 15 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие дни из-за порывистого ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе